«Полиция постоянно загоняла домой». Россиянка рассказала об обстановке в Боливии на фоне пандемии коронавируса
Россиянка, которая сейчас находится в Боливии, рассказала, что происходит в стране во время пандемии коронавируса. По словам девушки, сотрудники местной полиции строго следили, чтобы все находились дома. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Полиция постоянно загоняла домой. Магазины все закрыты. На рынке ничего нет, один лоток с хлебом и овощами. Нужно успевать их купить. На улицу можно выходить только раз в неделю», — сказала собеседница агентства.
Россиянка добавила, что запросила эвакуацию в консульстве России в Боливии.
«Меня действительно эвакуировали в Ла-Пас. Я сейчас нахожусь там, нас всего восемь человек из России. Нам предлагали другие варианты, но за большие деньги — вылетать в Россию из других стран», — рассказала девушка.