«Полиция постоянно загоняла домой». Россиянка рассказала об обстановке в Боливии на фоне пандемии коронавируса

«Полиция постоянно загоняла домой. Магазины все закрыты. На рынке ничего нет, один лоток с хлебом и овощами. Нужно успевать их купить. На улицу можно выходить только раз в неделю», — сказала собеседница агентства.

Россиянка добавила, что запросила эвакуацию в консульстве России в Боливии.

«Меня действительно эвакуировали в Ла-Пас. Я сейчас нахожусь там, нас всего восемь человек из России. Нам предлагали другие варианты, но за большие деньги — вылетать в Россию из других стран», — рассказала девушка.