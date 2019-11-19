  • Полиция пошла на штурм Политехнического университета в Гонконге

    19 ноября 2019, 04:00

    Кирилл Фролов

    Полиция Гонконга предприняла попытку штурма Политехнического университета, в котором забаррикадировались протестующие студенты. Об этом сообщили корреспонденты «Би-би-си» и «Голоса Америки». По данным изданий, после того как штурм провалился, спецназ вновь начал осаду здания.
    Полиция пошла на штурм Политехнического университета в Гонконге

    По информации Reuters, десятки студентов попытались бежать из осажденного кампуса в понедельник 18 ноября. Некоторые протестующие спустились по резиновым шлангам с моста на дорогу, где их уже ждали знакомые на мотоциклах.

    Часть беглецов впоследствии задержали. Журналист «Голоса Америки» рассказал о десятках задержанных, руки которым связывали с помощью пластиковых стяжек.

    Другие протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и пытались ворваться в кампус, однако полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы отбросить их назад.

    Протестующие в Гонконге забросали полицейский БТР коктейлями Молотова. Видео

    Подробнее

    Столкновения студентов с полицией в университетском кампусе в ночь на 18 ноября стали одними из самых жестоких с начала антиправительственных демонстраций за последние пять месяцев.

    В ответ на применение протестующими «коктейлей Молотова» полицейские пообещали стрелять боевыми патронами.

    Впоследствии в полиции заявляли, что демонстранты могут покинуть университетское здание через один из выходов, при этом они должны сложить оружие и снять противогазы. Однако, по словам одного из лидеров оппозиции, этот выход был также заблокирован, сообщила «Би-би-си».

    В здании университета много раненых, рассказал оппозиционный депутат законодательного собрания Гонконга Тед Хуэй. С ними работают сотрудники «Красного креста».