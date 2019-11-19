Полиция пошла на штурм Политехнического университета в Гонконге

По информации Reuters, десятки студентов попытались бежать из осажденного кампуса в понедельник 18 ноября. Некоторые протестующие спустились по резиновым шлангам с моста на дорогу, где их уже ждали знакомые на мотоциклах.

Часть беглецов впоследствии задержали. Журналист «Голоса Америки» рассказал о десятках задержанных, руки которым связывали с помощью пластиковых стяжек.

Другие протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и пытались ворваться в кампус, однако полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы отбросить их назад.

Протестующие в Гонконге забросали полицейский БТР коктейлями Молотова. Видео Подробнее

Столкновения студентов с полицией в университетском кампусе в ночь на 18 ноября стали одними из самых жестоких с начала антиправительственных демонстраций за последние пять месяцев.

В ответ на применение протестующими «коктейлей Молотова» полицейские пообещали стрелять боевыми патронами.

Впоследствии в полиции заявляли, что демонстранты могут покинуть университетское здание через один из выходов, при этом они должны сложить оружие и снять противогазы. Однако, по словам одного из лидеров оппозиции, этот выход был также заблокирован, сообщила «Би-би-си».

В здании университета много раненых, рассказал оппозиционный депутат законодательного собрания Гонконга Тед Хуэй. С ними работают сотрудники «Красного креста».