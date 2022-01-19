Полиция попыталась разогнать слезоточивым газом сторонников Порошенко в Киеве

У здания Печерского районного суда, где сегодня избирают меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками политика.

Во время стычек полиция начала применять слезоточивый газ, сообщило РИА «Новости». После несколько человек покинули митинг, чтобы умыться. Сотрудники правоохранительных органов успели забрать у протестующих бочки, в которых они собирались развести огонь.

По данным местного телеканала «Прямой», причиной столкновений как раз стали эти бочки. Активисты не хотели их убирать, несмотря на требования полиции. По словам организаторов акции, огонь в бочках хотели развести, чтобы согреться. Во время потасовки пострадал оператор этого канала.

Поблизости от здания суда находятся автозаки. Пока сообщений о задержанных не было.

Прокуратура попросила суд арестовать Порошенко с возможностью внести залог в размере почти 35,7 миллиона долларов. Экс-президент Украины подозревается в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. По этим статьям наказание может составить до 15 лет тюрьмы.