Полиция полностью исключила версию теракта в Берлине

При стрельбе около хозяйственного магазина в Берлине были ранены три человека. Зафиксированы ножевое, огнестрельное ранения и перелом. Полиция настаивает на версии умышленного нападения и категорически отвергает теракт.

Об этом записала газета Berliner Zeitung со ссылкой на представителя полиции. Все трое были доставлены в больницы.

«На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения», — заявила сотрудник полиции.

О подозреваемом или подозреваемых пока ничего неизвестно. Предварительно, нападение было совершено на стоянке автомобилей в столичном районе Вединг. После него с места происшествия уехала машина, в которой находились два человека. Автомобиль ищут в черте города.

В полиции считают, что имело место нападение на конкретную жертву. Источники издания сообщили, что полиция сейчас проверяет семьи арабского происхождения. Место преступления все еще оцеплено, допрошены несколько очевидцев. Сотрудники полиции задержали двух мужчин в качестве свидетелей.

Ранее сообщалось, что ранены четверо: трое мужчин и одна женщина.