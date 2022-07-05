Полиция подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе на параде в США

Правоохранители в США подтвердили задержание мужчины, который разыскивался в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в городе Хайленд-Парк под Чикаго (штат Иллинойс).

Отмечается, что 22-летний Роберт Кримо III проходит в статусе «лица, представляющего интерес для следствия», не подозреваемого, сообщило РИА «Новости». Полицейским предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия.

Представитель местной полиции рассказал журналистам, что мужчину удалось задержать после непродолжительной погони.

Сейчас задержанного доставили в полицейское управление Хайленд Парка, там правоохранители проведут беседу с мужчиной, «чтобы убедиться, что он действительно связан с этим инцидентом».

Мужчина открыл стрельбу на празднике в честь Дня Независимости в Хайленд-Парк. Как писали местные СМИ, пострадали восемь человек, трое из них в тяжелом состоянии. Очевидцы выложили в социальные сети ролик с парада. В общей сложности зрители слышали порядка 25 выстрелов из огнестрельного оружия.