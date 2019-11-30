Полиция подтвердила смерть двух пострадавших на мосту Лондона

«Подозреваемый, который был застрелен полицией, а также двое пострадавших, погибли. Троим пострадавшим оказана помощь в больнице», — сказала глава Скотленд-Ярда на пресс-конференции.

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По информации правоохраниетелей, в пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. Нападавший был убит прибывшими полицейскими. Сообщалось о пяти раненых. Мотивы атаковавшего прохожих мужчины неизвестны, в правоохранительных органах рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом.

По словам Дик, первое нападение произошло на северном берегу Темзы, после этого преступник двинулся по мосту на южный берег, но его сумели задержать прохожие. Сотрудники полиции прибыли на место через пять минут.

Глава Скотленд-Ярда поблагодарила тех, кто обезвредил и удерживал нападавшего до приезда полиции.

«Поддержка граждан помогла нам больше, чем можно представить», — сказала Дик. Она также добавила, что в ближайшие дни вооруженная и невооруженная полиция будет патрулировать лондонские улицы.