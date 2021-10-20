Полиция перекрыла ряд дорог в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в Минтруда США

В Вашингтоне полиция Капитолия перекрыла некоторые дороги. Как сообщают сотрудники СМИ, это связано с угрозой взрыва в Министерстве труда США. Официальных комментариев властей по этому поводу пока не поступало.

«Полиция Капитолия рассылает предупреждения сотрудникам о том, что перекрывает дороги „из-за угрозы взрыва в министерстве труда“», — написал репортер портала Axios Эндрю Солендер в Twitter.

В прошлый раз об угрозе взрыва в Вашингтоне сообщалось в конце августа. Американец Флойд Рэй Роузберри приехал к библиотеке Капитолия и объявил, что он собирается взорвать здание. Сначала он попробовал вести прямую трансляцию на Facebook, но в скором времени его страница оказалась заблокирована.

Мужчина говорил, что настаивает на личном разговоре с президентом США Джо Байденом. Он уверял, что в его машине есть детонатор, и он может отреагировать взрывом на любой звук выстрела. Полицейским пришлось оцепить район вокруг библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.

В итоге оказалось, что мужчина болен шизофренией. Совсем незадолго до этого у него умерла мать, и эмоции от трагического события могли спровоцировать у него приступ психического заболевания.