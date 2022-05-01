Полиция Парижа жестко подавила протесты слезоточивым газом. Видео

Жители Франции вышли на массовый митинг в центре Парижа, чтобы выразить свое несогласие с политикой властей. Полиция начала задерживать радикально настроенных участников. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Первомайская колонна начала движение от района площади Революции до площади Нации. Организаторы оценивают численность толпы в 20 тысяч человек.

В определенный момент радикально настроенные участники шествия начали поджигать мусорные баки, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, сообщил ТАСС.

На кадрах видно, что некоторые участники митинга также начали бросать дымовые шашки в полицейских.