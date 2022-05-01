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    01 мая 2022, 18:41

    Полиция Парижа жестко подавила протесты слезоточивым газом. Видео

    Le Figaro: полиция начала задерживать участников шествия в Париже

    Максим Зинкин

    Жители Франции вышли на массовый митинг в центре Парижа, чтобы выразить свое несогласие с политикой властей. Полиция начала задерживать радикально настроенных участников. Об этом сообщило издание Le Figaro.

    Первомайская колонна начала движение от района площади Революции до площади Нации. Организаторы оценивают численность толпы в 20 тысяч человек.

    В определенный момент радикально настроенные участники шествия начали поджигать мусорные баки, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, сообщил ТАСС.

    На кадрах видно, что некоторые участники митинга также начали бросать дымовые шашки в полицейских.