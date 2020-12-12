Полиция Парижа задержала более 100 участников акции против анонимности силовиков

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter опубликовал фотографии предметов, которые сотрудники правоохранительных органов изъяли у протестующих.

Он отметил, что подобным инструментам нет места на демонстрации, и поблагодарил полицейских и жандармов, которые вышли сегодня против радикалов.

По данным местных СМИ, протестующие собрались на площади Шатле, откуда планировали выйти большой демонстрацией.

Причиной недовольства граждан стал закон, который власти обозначили как документ «О глобальной безопасности». Он предусматривает наказание за распространение лица или жетона, по которому можно установить личность сотрудника силовых структур во время его работы, если это повлечет физическое или психическое насилие. Нарушителю грозит штраф 45 тысяч евро.

Участниками протеста стали как мирные жители, так и журналисты. Сотрудники СМИ заявили, что это позволит сотрудникам силовых ведомств уходить от ответственности, если они превысят должностные полномочия. Также они отметили, что это попытка ввести в стране цензуру.

Изначально демонстрации были мирными, но две недели назад к участникам протеста присоединились сторонники радикальных движений, которые начали забрасывать полицейских бутылками и фейерверками. В результате пострадали 37 правоохранителей.