Мир 17 мая 2023, 17:48 Полиция Пакистана окружила дом бывшего премьера страны Имрана Хана Бывший премьер Пакистана Имран Хан заявил, что его дом окружила полиция Пресс-служба Кремля

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Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил об окружении своего дома в городе Лахор полицией и указал на опасность нового ареста. Об этом политик написал в Twitter.

«Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом», — написал политик.

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Бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана задержали 9 мая в здании Высокого суда Исламабада, куда он пришел передать залог. Позже Верховный суд страны признал незаконным решение об аресте Хана.

В начале марта стало известно, что полицейские начали операцию по задержанию бывшего премьера Пакистана. Правоохранители прибыли к резиденции политика в городе Лахор. Хана решили арестовать из-за постоянного отсутствия на судебных слушаниях, которые ведут по делу о продаже им презентов от иностранных глав государств.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский допустил, что арест Хана в итоге может привести к победе партии политика на выборах.