Демонстранты сожгли полицейский участок в Брюсселе. Полиция ответила
По данным канала HLN, толпа забросала полицейский участок коктейлями Молотова, петардами и камнями, избила несколько силовиков. Были арестованы десятки человек, полицейские применили водометы.
Барри был задержан 9 января около 19:00 местного времени около станции метро в Брюсселе. Полицейские обратили внимание на группу молодых людей, которые не соблюдали меры профилактики.
Ибрагим попытался сбежать, но был задержан и доставлен в полицейский участок. Там он неожиданно потерял сознание. Скорая доставила мужчину в больницу, где он умер в тот же вечер около 20:30.
Его родителям сообщили об этом только через шесть часов, не назвав причины смерти. Обстоятельства гибели молодого человека у многих вызвал вопросы. Протестующие хотели получить разъяснения.