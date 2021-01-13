Демонстранты сожгли полицейский участок в Брюсселе. Полиция ответила

Около 400 человек вышли на улицы бельгийской столицы после смерти 23-летнего Ибрагима Барри. Он скончался в минувшую субботу после ареста полиции. Сначала демонтстранты выражали свой протест мирно, но к вечеру начались беспорядки.

По данным канала HLN, толпа забросала полицейский участок коктейлями Молотова, петардами и камнями, избила несколько силовиков. Были арестованы десятки человек, полицейские применили водометы.

Барри был задержан 9 января около 19:00 местного времени около станции метро в Брюсселе. Полицейские обратили внимание на группу молодых людей, которые не соблюдали меры профилактики.

Ибрагим попытался сбежать, но был задержан и доставлен в полицейский участок. Там он неожиданно потерял сознание. Скорая доставила мужчину в больницу, где он умер в тот же вечер около 20:30.

Его родителям сообщили об этом только через шесть часов, не назвав причины смерти. Обстоятельства гибели молодого человека у многих вызвал вопросы. Протестующие хотели получить разъяснения.