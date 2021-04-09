Полиция оцепила здание Минобороны Армении. Сотрудников ведомства эвакуируют на вертолетах

Родственники военных, пропавших без вести во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, устроили акцию протеста у здании Минобороны Армении. Сотрудников ведомства эвакуируют из здания на вертолетах, сообщило РИА «Новости».

Здание военного ведомства оцепила полиция. Стражи порядка выстроились перед пропускным пунктом у входа в административный комплекс. Столкновений нет. Полицейские не проводят задержаний.

Протестующие перекрыли въезды и выезды из здания министерства накануне. По данным СМИ, ни одному сотруднику МО с утра четверга не удалось покинуть здание. Сообщается, что в пятницу их эвакуируют на вертолетах по 25 человек. Их доставят в аэропорт Эребуни, а оттуда развезут на автобусах до метро.

Участники протеста не идут на контакты с журналистами, ведут себя агрессивно и требуют не освещать акцию в прессе, а также мешают проведению съемок.

Родственники пропавших в Карабахе военных требуют ускорить их поиски. Они считают, что их родные находятся в плену в Азербайджане. Но президент республики Ильхам Алиев еще в феврале заявил, что Баку передал Армении всех военнопленных после эскалации.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что важным фактором безопасности в Карабахе является присутствие российских миротворцев. Об этом сообщал RT.