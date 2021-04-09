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    09 апреля 2021, 14:25

    Полиция оцепила здание Минобороны Армении. Сотрудников ведомства эвакуируют на вертолетах

    Александр Блинов

    Родственники военных, пропавших без вести во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, устроили акцию протеста у здании Минобороны Армении. Сотрудников ведомства эвакуируют из здания на вертолетах, сообщило РИА «Новости».

    Полиция оцепила здание Минобороны Армении. Сотрудников ведомства эвакуируют на вертолетах

    Здание военного ведомства оцепила полиция. Стражи порядка выстроились перед пропускным пунктом у входа в административный комплекс. Столкновений нет. Полицейские не проводят задержаний.

    Протестующие перекрыли въезды и выезды из здания министерства накануне. По данным СМИ, ни одному сотруднику МО с утра четверга не удалось покинуть здание. Сообщается, что в пятницу их эвакуируют на вертолетах по 25 человек. Их доставят в аэропорт Эребуни, а оттуда развезут на автобусах до метро.

    Участники протеста не идут на контакты с журналистами, ведут себя агрессивно и требуют не освещать акцию в прессе, а также мешают проведению съемок.

    Родственники пропавших в Карабахе военных требуют ускорить их поиски. Они считают, что их родные находятся в плену в Азербайджане. Но президент республики Ильхам Алиев еще в феврале заявил, что Баку передал Армении всех военнопленных после эскалации.

    Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что важным фактором безопасности в Карабахе является присутствие российских миротворцев. Об этом сообщал RT.