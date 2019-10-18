Полиция отпустила сына наркобарона Коротышки. Задержание привело к стрельбе на улицах

Силы безопасности Мексики выпустили на свободу одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного как Коротышка. Ранее Овидио Гусмана задержали в городе Кульякан в штате Синалоа.

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Об освобождении сына наркобарона сообщил агентству Reuters министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо. Он отметил, что силовики приняли такое решение, чтобы не подвергать жизни людей опасности.

Из-за задержания Овидио Гусмана в Кульякане накалилась обстановка. На улицах произошли ожесточенные потасовки с применением винтовок и пулеметов. Власти пока не обнародовали информацию о погибших или пострадавших, но призвали местных жителей оставаться в домах и сохранять спокойствие.

Коротышку экстрадировали из Мексики в США по запросу американских властей в начале 2017 года. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным. В середине июля экс-главу наркокартеля приговорили к пожизненному заключению. Также он должен будет заплатить более 12 миллиардов долларов штрафа.