Полиция отпустил задержанного около Капитолия мужчину
Издание The Washington Post сообщило, что предъявленные им ранее документы не были фальшивыми.
Судья освободил Билера из-под стражи без залога, но запретил появляться в Вашингтоне за исключением явки в суд или встречи с адвокатом.
Билер заявил, что допустил непреднамеренную ошибку. Он работал в американской столице по найму охранником.
«Я подъехал к блокпосту, когда заблудился в Вашингтоне, потому что я деревенский парень. Я показал им свой инаугурационный бейдж, который мне дали», — цитирует Билера ТАСС.
Обнаруженный пистолет и патроны от дробовика мужчина объяснил тем, что забыл о них. В Вирджинии у него есть разрешение на оружие.
«Просто я забыл вытащить их из пикапа перед тем, как поехать на работу. Я не знаю вашингтонских законов. <…> Я не преступник», — подчеркнул Билер.
Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне задержала мужчину, который пытался проехать к Капитолию по фальшивому пропуску на инаугурацию.