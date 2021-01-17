Полиция отпустил задержанного около Капитолия мужчину

Власти отпустили ранее задержанного при попытке въехать на машине на закрытую территорию около Капитолия 31-летнего жителя штата Вирджиния Алана Билера. Его обвинили также в хранении оружия (пистолет и патроны) без надлежащей регистрации.

Издание The Washington Post сообщило, что предъявленные им ранее документы не были фальшивыми.

Судья освободил Билера из-под стражи без залога, но запретил появляться в Вашингтоне за исключением явки в суд или встречи с адвокатом.

Билер заявил, что допустил непреднамеренную ошибку. Он работал в американской столице по найму охранником.

«Я подъехал к блокпосту, когда заблудился в Вашингтоне, потому что я деревенский парень. Я показал им свой инаугурационный бейдж, который мне дали», — цитирует Билера ТАСС.

Обнаруженный пистолет и патроны от дробовика мужчина объяснил тем, что забыл о них. В Вирджинии у него есть разрешение на оружие.

«Просто я забыл вытащить их из пикапа перед тем, как поехать на работу. Я не знаю вашингтонских законов. <…> Я не преступник», — подчеркнул Билер.

Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне задержала мужчину, который пытался проехать к Капитолию по фальшивому пропуску на инаугурацию.