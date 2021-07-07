Полиция опубликовала видео нападения на россиянку в Нью-Йорке

Неизвестный напал на российскую туристку и ее подругу в Нью-Йорке. Грабитель пытался отнять у одной из девушек сумочку. Полиция опубликовала этого эпизода.

ЧП произошло еще 26 июня, но полиция поделилась видео только сейчас. Стражи порядка просят откликнуться тех, кто видел нападавшего и знает о нем что-либо.

На кадрах видно, как мужчина нападает на двух девушек. Одну из них он толкает на тротуар и строительные леса и пытается отобрать сумку. Телеканал CBS передал, что 31-летняя россиянка получила серьезные травмы и была госпитализирована. У нее зафиксированы порезы на затылке, а ее 33-летняя подруга получила синяки после удара в лицо.

Местная жительница Адриана Мариэлла рассказала телеканалу, что гуляла с собакой и стала свидетельницей событий. Она помогла женщинам впустила их в что прогуливалась рядом с собакой и смогла прийти женщинам на помощь, подъезд своего дома. Это спасло их, поскольку грабитель сначала убежал, но потом вернулся на место преступления.

«Затылок [туристки] был полностью в крови, она была серьезно ранена», — вспомнила Мариэлла.

Она добавила, что сама могла подвергнуться нападению. Подозреваемый прошел мимо нее за полминуты до попытки ограбления.

Несколько местных жителей рассказали каналу, что напуганы произошедшем и хотят увидеть реакцию властей.

Консульство РФ в Нью-Йорке заявило РИА «Новости», что готово оказать помощь пострадавшей туристке. Однако пока с таким запросом к ним никто не обращался.