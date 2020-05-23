Полиция опровергла взрыв у офиса Медведчука в Киеве. Националисты кидали файеры
«Информацию о взрыве мы опровергаем. Действительно, в центре города проходила акция, во время которой активисты зажгли файеры. За нарушение общественного порядка несколько человек были задержаны, сейчас они находятся в Печерском отделении полиции», — сказали РИА «Новости» в отделе коммуникаций полиции Киева.
В полиции рассказали, что информации о пострадавших не поступало. Правоохранители задержали двоих активистов.
Тем временем в соцсетях появляются видео с места происшествия. На них видно, что улицу заволокло густыми клубами дыма из-за множества взорванных файеров. Участники конфликта дерутся.
По словам очевидцев, перед тем как началась потасовка, были слышны националистические лозунги. Как пишет ТАСС, акцию устроили представители запрещенной в России праворадикальной организации «Национальный корпус».
Виктор Медведчук — лидер движения «Украинский выбор», председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».