  • Полиция опровергла информацию об ордере на арест Моралеса

    11 ноября 2019, 08:31

    Андрей Иванов

    Информация об ордере на арест экс-президента Боливии Эво Моралеса оказалась фейком. Об этом сообщил телеканал Unitel со ссылкой на командующего боливийской национальной полицией Юрия Кальдерона.
    Полиция опровергла информацию об ордере на арест Моралеса

    «В различных онлайн-СМИ, по телевидению и в соцсетях в последние часы распространилась ложная информация о том, что командующий полицией страны распорядился задержать президента Эво Моралеса. Это абсолютная ложь», — приводит Unitel слова Кальдерона.

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    Собеседник добавил, что никакого ордера нет, а есть лишь запрос генпрокурора Боливии на расследование нарушения избирательного законодательства, а также на задержание его исполнителей и соучастников. Ранее Моралес сообщил, что к нему в дом нагрянули полицейские и предъявили незаконный ордер на арест.

    20 октября в Боливии прошли президентские выборы. По данным Высшего избирательного суда Моралес одержал победу в первом туре, однако его основной соперник экс-президент Карлос Меса с результатами не согласился. В стране начались массовые протесты против Моралеса, после которых он подал в отставку.