Полиция опровергла информацию об ордере на арест Моралеса

«В различных онлайн-СМИ, по телевидению и в соцсетях в последние часы распространилась ложная информация о том, что командующий полицией страны распорядился задержать президента Эво Моралеса. Это абсолютная ложь», — приводит Unitel слова Кальдерона.

Полиция выдала ордер на арест Моралеса. Он заявил об атаке на свой дом Подробнее

Собеседник добавил, что никакого ордера нет, а есть лишь запрос генпрокурора Боливии на расследование нарушения избирательного законодательства, а также на задержание его исполнителей и соучастников. Ранее Моралес сообщил, что к нему в дом нагрянули полицейские и предъявили незаконный ордер на арест.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. По данным Высшего избирательного суда Моралес одержал победу в первом туре, однако его основной соперник экс-президент Карлос Меса с результатами не согласился. В стране начались массовые протесты против Моралеса, после которых он подал в отставку.