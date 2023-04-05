Мир 05 апреля 2023, 22:05 Полиция окружила небоскреб Трампа в Чикаго из-за стрельбы NBC Chicago: полиция оцепила небоскреб Trump Tower из-за стрельбы Викимедиа

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Полиция и сотрудники спецназа оцепили чикагский небоскреб Trump Tower. Как сообщил телеканал NBC Chicago, в здании находится женщина с оружием в руках.

«Полицейские подтвердили, что в здании был вызов службы безопасности, но никаких официальных подробностей пока не поступало», — заявил журналисты.

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Улицу Уобаш-авеню закрыли в обоих направлениях из-за происходящего.

Источник газеты Chicago Sun-Times рассказал, что женщина открыла огонь, ее пока не задержали. По предварительной информации, происшествие не связано с терактом и носит бытовой характер. Информации о погибших или пострадавших нет.

В небоскребе, который принадлежит бывшему президенту США и назван в его честь, расположены элитные квартиры и пятизвездочный отель.

Накануне суд Нью-Йорка предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам уголовного дела. Экс-глава Белого дома назвал себя невиновным по всем пунктам обвинения. Сторонники политика собирались устроить митинг.