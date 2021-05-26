Полиция оформила ордер на арест Мэрилина Мэнсона за нападение на видеооператора в 2019 году

Полицейские округа Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) получили ордер на арест рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Его обвиняют в нападении на видеооператора во время выступления в павильоне Банка Нью-Гэмпшира в 2019 году.

«Господин Уорнер (настоящая фамилия Мэнсона — прим. ред.), его агент и юрисконсульт знали об ордере раньше и не предприняли никаких усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир и ответить на обвинения», — говорится в сообщении полицейского управления Гилфорда в Facebook.

Адвокат певца Говард Кинг заявил, что на его запрос о травмах, которые якобы получил оператор, никто не ответил. Юрист назвал все обвинения в адрес его клиента смехотворными и отметил, что Мэнсон готов сотрудничать с властями по этому делу.

Рокер сейчас находится под следствием по делу о насилии, в котором его обвинила актриса Эван Рейчел Вуд. С подобными заявлениями в адрес Мэнсона выступили модели Эсме Бьянко и Эшли Морган Смитлайн и его бывшая помощница Эшли Уотерс. Бьянко и Уотерс подали на музыканта в суд за сексуальное насилие и побои.