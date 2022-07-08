Полиция обнаружила в доме стрелявшего в бывшего премьера Японии Синдзо Абэ мужчины взрывчатку. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил японский телеканал NHK.

Возле и внутри жилья бывшего военного работают саперы, полицейские просят прохожих не подходить близко к дому.

Днем 8 июля стало известно о смерти Абэ. Он выступал на собрании в городе Нара, сзади к нему подошел мужчина и выстрелил из дробовика. Преступником оказался 41-летний бывший военный Морских сил Японии.

Известно, что Абэ не потерял сознание после покушения, его экстренно доставили в больницу, однако у политика отказали легкие и остановилось сердце.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Также с 2003 по 2004 год являлся генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии, осенью 2005 года получил пост генерального секретаря Кабинета министров.