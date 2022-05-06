Полиция обнаружила полтонны кокаина в мешках для кофе на заводе Nespresso в Швейцарии

Полиция Швейцарии обнаружила 500 килограммов кокаина в мешках для кофе на заводе Nespresso в коммуне Ромонт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти. Кантональная полиция Фрибурга получила сигнал о подозрительном порошке в понедельник.

Правоохранители провели анализ и выяснили, что это кокаин чистотой 80%. При обыске на фабрике нашли полтонны наркотического порошка, расфасованного в мешки для кофе.

Спрятанный таким образом груз прибыл на завод в контейнерах из Бразилии, в коммюнике указана стоимость такой партии на черном рынке. Полиция установила, что она составляет около 50 миллионов франков.

Швейцарские правоохранители предполагают, что кокаин предназначался для европейского рынка. Расследованием занимается федеральная прокуратура страны.