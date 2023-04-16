16 апреля 2023, 09:02
Полиция обнаружила нож у организатора взрыва рядом с премьером Японии
Kyodo: полиция изъяла нож у организатора взрыва рядом с премьером Японии Кисидой
Полицейские изъяли нож у 24-летнего Рюдзи Кимуры, который взорвал бомбу во время выступления премьер-министра Японии Фумил Кисиды в Вакаяме. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Следствие полагает, что подозреваемый взял с собой холодное оружие с расчетом напасть на главу правительства.
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Кроме того, во время обыска с доме Кимуры полицейские обнаружили взрывчатое вещество.
ЧП на выступлении Кисиды в Вакаяме произошло в субботу, 15 апреля. Кимура из толпа метнул в политика предмет, похожий на сигнальную ракету или дымовую шашку, который взорвался. Полицейские эвакуировали Кисиду, он не пострадал.
На месте охранники задержали 24-летнего Кимуру, изъяв у него, кроме ножа, цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.
Кисида сразу после инцидента извинился перед жителями Вакаямы за причиненные неудобства, а также заявил о намерении продолжать публичные выступления.
Япония
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