Мир 16 апреля 2023, 09:02 Полиция обнаружила нож у организатора взрыва рядом с премьером Японии Kyodo: полиция изъяла нож у организатора взрыва рядом с премьером Японии Кисидой РИА «Новости»

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Полицейские изъяли нож у 24-летнего Рюдзи Кимуры, который взорвал бомбу во время выступления премьер-министра Японии Фумил Кисиды в Вакаяме. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Следствие полагает, что подозреваемый взял с собой холодное оружие с расчетом напасть на главу правительства.

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Кроме того, во время обыска с доме Кимуры полицейские обнаружили взрывчатое вещество.

ЧП на выступлении Кисиды в Вакаяме произошло в субботу, 15 апреля. Кимура из толпа метнул в политика предмет, похожий на сигнальную ракету или дымовую шашку, который взорвался. Полицейские эвакуировали Кисиду, он не пострадал.

На месте охранники задержали 24-летнего Кимуру, изъяв у него, кроме ножа, цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.

Кисида сразу после инцидента извинился перед жителями Вакаямы за причиненные неудобства, а также заявил о намерении продолжать публичные выступления.