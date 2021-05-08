Полиция обнаружила наркотуннель из Мексики в США

В мексиканском городе Тихуана полицейские обнаружили 600-метровый туннель для доставки наркотиков в США. Подземный ход начинался в районе Гарита-де-Отай и вел на территорию американского Сан-Диего, сообщила газета Milenio.

Туннель прорыли под казармами мексиканской Национальной гвардии. Запрещенных веществ в нем не обнаружили.

Не прошлой неделе на перекрестке улиц Инес де ла Крус и Хосе Лопеса, неподалеку от подземного хода, нашли пакет с марихуаной. После обнаружения туннель зарыли в США с помощью экскаватора.

В этом же месте и ранее находили наркотуннели. В 2015 году вход в 800-метровый лаз также располагался на складе в районе Гарита-де-Отай. Тогда мексиканские полицейские задержали 16 человек по подозрению в контрабанде. Были конфискованы более 870 мешков с марихуаной. Общий вес составил около 10 тонн.

Подобные туннели для переправки контрабанды и нелегалов находят на границе США и Мексики регулярно. Однажды туннель построили в бывшем ресторане KFC, но переправляли по нему явно не куриные крылышки.