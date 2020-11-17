Полиция объявила в розыск женщину на основании рисунков детей
Учителям об этом происшествии рассказали шестилетние Луиза, Роми, Селина и Луис, сообщила Daily Mail. Двое из них нарисовали рисунки, на которых изображена сидящая за рулем черного автомобиля женщина с короткими светлыми волосами
На одном из рисунков Селины изображены дети, ожидающие на светофоре вместе с сопровождавшими их взрослыми. Девочка также добавила сломанный барьер, лежащий на дороге.
Неизвестно, насколько сильно рисунки детей помогут полицейским, ведь Луис нарисовал свидетеля ДТП, который держит пистолет и стреляет в машину нарушительницы. Это изображение можно целиком отнести на счет его фантазий.
Полицейские распространили эти рисунки, и попросили всех, кто что-нибудь знает об аварии, произошедшей в Хамме 11 ноября около 08:40, обратиться в ближайшее отделение.