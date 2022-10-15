Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном | 360°

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Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Verdens Gang: в Норвегии второй раз за неделю арестовали россиянина с беспилотником

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Норвежские полицейские задержали россиянина в аэропорту Тромсе по обвинению в управлению дроном. Об этом сообщило местное издание Verdens Gang. Это уже второй подобный случай за неделю.

По данным VG, подозреваемому 51 год. Он объяснил, что находился в стране с рабочей поездкой и признался, что управлял дроном, но снимки делал просто в личных целях.

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При себе у него нашли не только беспилотник, но большое количество фотооборудования, а также несколько карт памяти. Россиянина отправили под арест на две недели.

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Представитель полицейского округа Тромсе Якуб Берг заявил, что на картах памяти есть изображения из аэропорта в Киркенесе, в частности, вертолета ВС Норвегии.

Ранее другого россиянина задержали на границе. Сотрудники норвежской таможни нашли у него два беспилотника и накопители объемом четыре терабайта.

Его арестовали на две недели, обвинив в нарушении закона, который запрещает россиянам поднимать в воздух дроны над территорией Норвегии. Эти санкционные правила страна приняла после начала спецоперации.

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