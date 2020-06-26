Полиция не стала считать терактом нападение на людей в Глазго

Полиция не рассматривает нападение на жителей шотландского Глазго как теракт. Об этом сообщило полицейское управление Большого Глазго в своем Twitter-аккаунте.

«Инцидент на Уэст-Джордж-стрит в Глазго на рассматривается как теракт», — сказано в сообщении правоохранителей. Сейчас расследование произошедшего продолжается.

Нападение в Глазго произошло в пятницу вечером в центре города. Неизвестный с ножом атаковал людей на территории гостиницы «Парк инн» на улице Уэст-Джордж-стрит в оживленной центральной части города, пишет «Би-би-си». В результате происшествия пострадали шесть человек, в числе которых один полицейский. Нападавший был ликвидирован на месте происшествия.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и кареты скорой помощи, работают вооруженные полицейские.