Полиция не стала предъявлять обвинения волонтеру из собора в Нанте

Полиция отпустила без предъявления обвинения волонтера из Руанды, который работал в нантском соборе. Он был задержан на следующий день после пожара в рамках расследования дела о поджоге.

Как стало известно BFM, задержанный ответил на вопросы о том, когда он покинул собор. Следователи не сочли нужным возбуждать в отношении него уголовное дело. Они предупредили, что появившаяся информация о его виновности является преждевременной и не имеет под собой оснований.

Органист собора Святых Петра и Павла в Нанте 56-летний Мишель Бурсье заявил, что считает волонтера из Руанды «вежливым, внимательным и бесконечно добрым человеком». Он добавил, что для него стала шоком информация о его задержании.

Между тем, прокуратура Нанта продолжает дело о поджоге, после выявления трех отдельных очагов возгорания.

В результате пожара, возникшего 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, был уничтожен уникальный старинный орган, мозаичные окна и картину известного исторического живописца Ипполита Фландрина.