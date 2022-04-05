Полиция не остановит рукоприкладство. Россиянин рассказал о процветающей в США русофобии

Русофобия за последние 15 лет в США усилилась, об этом сообщил президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочин. Негативное отношение с каждым годом ощущается все сильнее, передает слова россиянина REN.TV.

«Не то чтобы это официально заявлялось, но это чувствуется. Ловишь на себе взгляды людей, когда они узнают, что ты русский. На работе какие-то шуточки неприятные, доходит иногда до увольнения с работы из-за национальной принадлежности», — заявил Кочин.

В День России сейчас в Америке не стоит появляться с российским триколором, конфликт может перерасти в потасовку, предупредил президент общества. Если раньше полиция не допускала рукоприкладства, то в нынешней ситуации правоохранители не станут вмешиваться в такие ситуации, считает Кочин.

Из-за русофобии и распространения фейком могут заблокировать YouTube, такое предположение высказывают российские юристы и эксперты. Видеохостинг нарушает российские законы и разжигает ненависть по отношению к русскоговорящим людям.