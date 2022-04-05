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    05 апреля 2022, 04:17

    Полиция не остановит рукоприкладство. Россиянин рассказал о процветающей в США русофобии

    Проживающий в США россиянин Кочин: в Америке русофобия усилилась за последние 15 лет

    Полина Созыкина

    Русофобия за последние 15 лет в США усилилась, об этом сообщил президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочин. Негативное отношение с каждым годом ощущается все сильнее, передает слова россиянина REN.TV.

    Полиция не остановит рукоприкладство. Россиянин рассказал о процветающей в США русофобии

    «Не то чтобы это официально заявлялось, но это чувствуется. Ловишь на себе взгляды людей, когда они узнают, что ты русский. На работе какие-то шуточки неприятные, доходит иногда до увольнения с работы из-за национальной принадлежности», — заявил Кочин.

    В День России сейчас в Америке не стоит появляться с российским триколором, конфликт может перерасти в потасовку, предупредил президент общества. Если раньше полиция не допускала рукоприкладства, то в нынешней ситуации правоохранители не станут вмешиваться в такие ситуации, считает Кочин.

    Из-за русофобии и распространения фейком могут заблокировать YouTube, такое предположение высказывают российские юристы и эксперты. Видеохостинг нарушает российские законы и разжигает ненависть по отношению к русскоговорящим людям.