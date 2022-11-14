Мир 14 ноября 2022, 06:24 Полиция напала на след организаторов взрыва в Стамбуле — МВД Глава МВД Турции Сойлу пообещал организаторам теракта в центре Стамбула «жесткий ответ»

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Турция ответит организаторам и исполнителям теракта в центре Стамбула. Полиция уже напала на их след, объявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«След у нас есть. <…> И организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ», — сказал он.

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По его словам, приказ устроить взрыв мог поступить из сирийского города Кобани, а исполнитель пересек границу через Африн.

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Взрыв произошел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. Пострадали не менее 80 человек, погибли шестеро. Россиян среди них нет. Минюст Турции заявил, что произошел теракт. Позднее МВД Турции объявило о задержании женщины, которая предположительно подложила бомбу.

Правоохранители выдвинули две версии произошедшего — взрывное устройство привела в действие женщина, которая принесла его в сумке, либо его активировали дистанционно. Улики указали на причастность к взрыву действующих в Сирии курдских организаций.