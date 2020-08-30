Полиция начала задерживать участников акции против коронавирусных ограничений в Берлине

Начались задержания на митинге против коронавирусных ограничений в Берлине. 29 августа на протестной акции полиция арестовала более 300 человек.

Протестующие пытаются убегать от полиции, но задержания продолжаются, передает RT.

Днем ранее митингующие пытались штурмом взять Рейхстаг. За акцией стоит штутгартское движение Querdenken 711. Его представители уверены, что правительство ввело неправильные меры по борьбе с коронавирусом.

Полиция пресекла действия активистов и напомнила, что проведение марша запрещено из-за нарушения мер безопасности — жители Берлина были на акции без масок. Однако никто и не собирался расходиться. Тогда стражи порядка применили перцовый спрей для разгона демонстрантов.

Часть протестующих прошла мимо посольства России в Берлине. Группа из двух тысяч человек столкнулась с полицией. Они скандировали: «Путин!» и несли российские флаги. По словам самих демонстрантов, таким образом они просили Путина надавить на Дональда Трампа.

Всего в протестной акции в Берлине 29 августа приняли участие порядка 20 тысяч человек.