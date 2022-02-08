Полиция начала расследование после гибели пяти россиян в Бангладеш

Пятеро россиян скончались в течение 11 дней в Бангладеш. Все они работали на строящейся атомной электростанции «Руппур» и умерли при разных обстоятельствах. Полиция страны начала расследование произошедшего. Об этом сообщило агентство United News of Bangladesh.

По информации СМИ, 28 января во время лечения в местной больнице умер 48-летний мужчина. Далее, 2 февраля, в возрасте 40 лет скончался еще один россиянин. Три дня спустя погиб 48-летний инженер-механик. Он попал в госпиталь после внезапно ухудшившегося самочувствия.

Четвертый российский рабочий в тот же день умер рядом со своей квартирой, ему было 59 лет. 6 февраля в той же квартире мертвым обнаружили пятого россиянина, мужчину 45 лет. По словам начальника местной полиции, при вскрытии тел не было обнаружено ничего подозрительного. Он уточнил, что один россиянин страдал от заболевания сердца, а другой употреблял наркотики. Несмотря на это, расследование причин их смерти продолжат.

В корпорации «Росатом», чей проект используется при строительстве АЭС, призвали не спешить с выводами о причинах смерти российских граждан и не спекулировать на трагедии.

В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти, — говорится в сообщении корпорации, которое цитирует ТАСС.

Бангладеш и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой бангладешскиой АЭС «Руппур» в ноябре 2011 года. Площадка станции расположена на восточном берегу Ганга в 160 километрах от столицы страны Дакки. Стоимость строительства АЭС оценивается более чем в два миллиарда долларов.