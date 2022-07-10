Полиция начала аресты причастных к поджогу резиденции премьера Шри-Ланки

Полиция арестовала трех человек, подозреваемых в поджоге частной резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе в Коломбо прошлой ночью. Об этом сообщила местная газета The Daily Mirror.

По данным издания, арестованным 19, 24 и 28 лет. В полиции заявили, что продолжают расследование, чтобы задержать других причастных к поджогу.

Частную резиденцию Викрамасингхе в 5-м переулке в Коломбо подожгли протестующие минувшей ночью во время беспорядков.

Помимо этого, митингующие повредили автомобили, принадлежащие премьеру. Внутри резиденции протестующие успели воспользоваться спортзалом политика и чувствовали себя как дома.

И премьер, и президент Шри-Ланки согласились уйти в отставку. Беспорядки в стране возникли на фоне тяжелейшего экономического кризиса.