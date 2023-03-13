Мир 13 марта 2023, 04:51 Полиция Молдавии заявила о раскрытии «пророссийской агентурной сети» Der Spiegel: глава полиции Молдавии заявил о раскрытии пророссийской агентурной сети РИА «Новости»

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Правоохранители Молдавии отчитались о раскрытии «пророссийской агентурной сети», причастной к организации акций по дестабилизации обстановки в ходе массовых митингов в республике. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на главу Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорела Чернэуцану.

«В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю», — заявил Чернэуцану.

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Глава комиссариата обвинил Москву в попытках оказать влияние на ситуацию в республике. Полиция считает, что в стране сформировались 10 группировок, деятельность которых координировал россиянин. По информации Чернэуцану, в полицию доставили 25 предполагаемых участников, семь из которых «пошли на сотрудничество».

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В центре Кишинева 12 марта прошла массовая акция протеста с участием оппозиционных активистов Молдавии. Демонстрация из мирной переросла в столкновения с силовиками. Люди требовали отстранить от власти президента республики Майю Санду.