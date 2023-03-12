Мир 12 марта 2023, 12:59 Полиция Молдавии обвинила россиян в попытке устроить массовые беспорядки в Кишиневе Полиция Молдавии заявила, что Россия причастна к беспорядкам в Кишиневе РИА «Новости»

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Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что «иностранные спецслужбы» и граждане России причастны к подготовке массовых беспорядков в Кишиневе. Об этом сообщило издание «Царьград».

Молдавские правоохранители утверждают, что операция, направленная на «дестабилизацию обстановки», намечалась на сегодняшний день. Однако все сорвалось — накануне задержали семерых причастных, в том числе россиянина. Кроме того, Чернэуцану сообщил, что в протест должны были вмешаться спецслужбы из-за границы. Агент под прикрытием связался с «лицом из Российской Федерации», который якобы управлял «подрывными акциями».

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«Целью [иностранных спецслужб] было создать десяток групп, которые должны были разместиться в разных локациях в Кишиневе», — уверен глава молдавской полиции.

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Молдоване выступают против режима президента Майи Санду и роста цен, люди идут протестовать с коммунальными счетами в руках. Полиция останавливает транспорт с предполагаемыми участниками акции.