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    08 февраля 2021, 09:45

    Полиция Мьянмы применила водометы для разгона протестующих

    Александр Блинов

    Полиция в Мьянме применила водометы для разгона протестующих на акции в столичном Нейпьидо. Массовые демонстрации после военного переворота в стране продолжаются третий день, сообщило местное издание Mizzima.

    Полицейские применили водометы при разгоне акции протеста в столице Мьянмы. Сведений о пострадавших среди демонстрантов не поступало. Протестные акции также проходят в других крупных городах, в том числе в Янгоне и Мандалае. Демонстрации прошли в штатах Мон и Карен, где протестующие собрались у штаб-квартиры правительства.

    Участники протестов требуют освободить руководителей страны, отстраненных от власти в ходе переворота. Члены правительства были арестованы 1 февраля, незадолго до планируемого открытия первой сессии парламента, состав которого был избран по итогам всеобщих выборов, прошедших 8 ноября 2020 года.

    Ранее в Мьянме был ограничен доступ к популярным сетевым площадкам, в том числе к соцсетям Twitter, Facebook, Instagram и мессенджеру WhatsApp. Местные издания сообщали, что операторы заблокировали платформы по требованию военного правительства.