Полиция Мьянмы применила водометы для разгона протестующих

Полицейские применили водометы при разгоне акции протеста в столице Мьянмы. Сведений о пострадавших среди демонстрантов не поступало. Протестные акции также проходят в других крупных городах, в том числе в Янгоне и Мандалае. Демонстрации прошли в штатах Мон и Карен, где протестующие собрались у штаб-квартиры правительства.

Участники протестов требуют освободить руководителей страны, отстраненных от власти в ходе переворота. Члены правительства были арестованы 1 февраля, незадолго до планируемого открытия первой сессии парламента, состав которого был избран по итогам всеобщих выборов, прошедших 8 ноября 2020 года.

Ранее в Мьянме был ограничен доступ к популярным сетевым площадкам, в том числе к соцсетям Twitter, Facebook, Instagram и мессенджеру WhatsApp. Местные издания сообщали, что операторы заблокировали платформы по требованию военного правительства.