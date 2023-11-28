Мир 28 ноября 2023, 08:13 Полиция Мичигана больше часа преследовала автопогрузчик с 12-летним угонщиком WKRC: полиция Мичигана больше часа гналась за 12-летним угонщиком Camilo Freedman/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Сотрудники полиции в американском штате Мичиган больше часа преследовали 12-летнего школьника, который угнал автопогрузчик. Об этом сообщил телеканал WKRC.

Во время погони, проходившей на скорости 24-32 километра в час, мальчик задел десять автомобилей. Подросток вечером проник на территорию средней школы, где стоял незапертый погрузчик. Ключи транспортного средства находились прямо в салоне, поэтому подростку не составило труда угнать 15-тонную машину. Школьник выехал на ней на дорогу, но не включил фары.

Реклама

Полиция преследовала нарушителя и использовала сирены, но мальчик не останавливался, пока не пересек автомобильный мост. Правоохранители задержали нарушителя и направили его в колонию для несовершеннолетних.

Ранее мужчина в штате Миссисипи угнал частный самолет. Злоумышленник несколько часов летал над городом Тупело и грозился врезаться в супермаркет. СМИ сообщили, что самолет мог угнать один из сотрудников аэропорта.