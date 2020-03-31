Полиция Мадрида поймала пожилого мужчину, который охотился за покемонами во время карантина

По словам задержанного, он вышел на улицу, чтобы пройти видеоигру дополненной реальности Pokemon Go. Ее игрокам необходимо искать вокруг себя покемонов и ловить их.

Правоохранители выписали нарушителю штраф и отправили его домой.

Недавно компания-разработчик Niantic упростила задачу для пользователей Pokemon Go. Сейчас можно ловить покемонов, оставаясь дома.