Полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку с участием Джонсона в разгар пандемии

Полиция Лондона отказалась проводить расследование относительно возможного нарушения коронавирусных ограничений премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Речь идет об участии премьера в вечеринке, которая прошла в его резиденции на Даунинг-стрит, 10 в мае 2020 года В это время в стране действовали жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Причины отказа от расследования опубликовали в Twitter Скотленд-Ярда.

«В соответствии с действующими в полиции правилами, сотрудники обычно не расследуют нарушения коронавирусных нормативов, когда о них сообщается спустя много времени после того, как они могли произойти», — пояснили правоохранители.

По их словам, основной задачей полиции во время карантина является объяснение действующих прав нарушителей и побуждение их соблюдать правила, а привлечение к ответственности — лишь в последнюю очередь.

В то же время, в полиции подтвердили, что тесно контактируют с секретариатом кабинета министров, начавшим собственную проверку произошедшего. Если эта проверка покажет, что поведение участников мероприятия представляло собой уголовное преступление, дело передадут правоохранителям для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон принял участие в вечеринке, которая проходила в мае 2020 года в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. В это время в стране были введены жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вечеринку посетили 30 человек, включая самого главу правительства и его будущую супругу.

Выступая в парламенте, Джонсон признался, что посещал это мероприятие, и принес извинения. Как пояснил премьер, он полагал, что это было «рабочее мероприятие».

На фоне скандала рейтинг премьер-министра опустился до рекордно низких показателей. Также сообщалось, что в связи с этим более половины жителей Великобритании высказались за уход Джонсона с поста премьер-министра.