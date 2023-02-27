Мир 27 февраля 2023, 21:56 Полиция Литвы начала расследование после возложения цветов к российскому танку в Вильнюсе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Литовская полиция инициировала расследование по фактам возложения цветов и драки возле российского танка, который выставили в Вильнюсе. Об этом сообщило национальное радио LRT.

«Начато административное расследование по факту демонстрации запрещенной символики», — рассказал пресс-секретарь департамента полиции Литвы Рамунас Матонис. .

Реклама

По словам очевидцев, в минувшие выходные к технике, которую привезли с Украины, подъехали несколько человек. Они возложили к танку красные гвоздики и зажгли свечу. Литовские правоохранители выяснят, демонстрировали ли горожане символику «нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов».

Реклама

Полиции также стало известно о словесной перепалке, которая произошла в воскресенье, 26 февраля, между двумя мужчинами. Предполагается, что причиной конфликта стали возложенные цветы на Кафедральной площади. Один из жителей ударил другого.

В настоящий момент личность нападавшего устанавливается. Также пока неизвестно, кто стал пострадавшим — человек, возложивший цветы, или прохожий, которого возмутил этот поступок.