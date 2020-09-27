Полиция Колумбии ищет россиянина, которого подозревают в покушении на президента

Россиянина разыскивают в Колумбии: его подозревают в организации покушения на президента страны. Второй подозреваемый может быть гражданином Израиля.

Оба организатора покушения прибыли в Колумбию не так давно, сообщает местная газета Tiempo со ссылкой на источник в правительстве страны. Они оба якобы «опытные снайперы», а один служил в спецназе. Сейчас служба безопасности президента Колумбии Ивана Дуке приведена в полную готовность. В план мероприятий главы государства вносят изменения, чтобы обезопасить его.

Также о возможном покушении сообщила местная радиостанция RCN.

Иван Дуке стал президентом Колумбии в 2018 году. Он победил на выборах.

В конце августа в Колумбии произошло семь массовых убийств за две недели. Жертвами стали как минимум 39 человек. С начала текущего года в стране произошло уже более 46 массовых убийств.

Лишь за сутки 23 августа в Колумбии было три перестрелки, которые унесли жизни как минимум 17 человек. Столкновения происходят в местах противостояния разных преступных группировок, торговцев наркотиками и бывших партизан Революционных вооруженных сил.