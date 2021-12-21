Полиция Киргизии задержала главу внутренних войск МВД по обвинению в растрате $400 тыс

Полиция Киргизии задержала главу внутренних войск МВД Исламбека Кенжекулова. Его обвиняют в растрате крупной суммы государственных денег. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

Как рассказали в ведомстве, Кенжекулов присвоил 400 тысяч долларов, которые были выделены на закупку продуктов питания и вещей для личного состава. Эти деньги он перевел на счета подставных лиц.

Следователи возбудили несколько уголовных дел по статьям о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, растрате, служебном подлоге и халатности. Расследование продолжается.