Мир 18 мая 2023, 02:45 Полиция Кипра предотвратила покушение на российского журналиста — СМИ Alpha: полиция Кипра задержала подозреваемых в покушении на российского журналиста Pixabay

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Покушение на российского журналиста предотвратили на Кипре. Полиция задержала подозреваемых — предполагаемого исполнителя и организатора убийства. Об этом сообщил кипрский телеканал Alpha.

«Полиция раскрыла план убийства российского журналиста, проживающего на нашем острове, и уже арестовала двух подозреваемых», — сообщил телеканал.

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Предположительно, расправу заказал 62-летний мужчина «русско-еврейского» происхождения, постоянно проживающий на острове. Контракт должен был выполнить 56-летний россиянин, который прибыл на Кипр на прошлой неделе специально для исполнения заказа. Мужчину арестовали в гостинице в Лимасоле.

Провинциальный суд Лимасола поместил россиянина под арест на шесть дней. Позже был арестован предполагаемый организатор, его задержали на пять дней. Оба подозреваются в сговоре с целью совершения убийства.

Правоохранители считают, что это был политический заказ. Также выяснились личные и финансовые разногласия между организатором и потенциальной жертвой, имя которой не называется.