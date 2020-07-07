Полиция Киева задержала двоих россиян. Их подозревают в подготовке преступлений

По данным украинской полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и принимали участие в военных конфликтах на территории разных стран.

После поступившей информации о визите в страну россиян силовики выяснили, на каком автомобиле передвигаются подозреваемые, а также место их нахождения.

В ходе проведенной спецоперации украинские силовики задержали двоих россиян в Шевченковском районе Киева. Сейчас сотрудники полиции готовят документы для депортации задержанных.