Полиция Киева задержала двоих россиян. Их подозревают в подготовке преступлений
Двух граждан России задержали сотрудники Национальной полиции Украины в Киеве. Их подозревают в подготовке тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
По данным украинской полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и принимали участие в военных конфликтах на территории разных стран.
После поступившей информации о визите в страну россиян силовики выяснили, на каком автомобиле передвигаются подозреваемые, а также место их нахождения.
В ходе проведенной спецоперации украинские силовики задержали двоих россиян в Шевченковском районе Киева. Сейчас сотрудники полиции готовят документы для депортации задержанных.