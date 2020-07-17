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    17 июля 2020, 13:37

    Полиция Киева перешла в усиленный режим из-за митинга против русского языка в школах

    Алена Макаренко

    Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева из-за митинга против восстановления обучения на русском языке в школах Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции страны.

    На дежурство в усиленном режиме заступили представители структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

    Стражи порядка проводят с участниками митинга разъяснительную работу. Это необходимо, чтобы не допустить нарушений безопасности и порядка. Правоохранители также обратились к организаторам и участникам митинга и попросили их соблюдать нормы законодательства, не нарушать общественный порядок.

    Некоторые участники попытались пронести на площадь дрова и разжечь костры, написала Pravda.ru. Полиция пресекла незаконные действия, началась потасовка, которая вскоре завершилась.

    У здания Верховной рады в Киеве проходит очередной митинг против принятия законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов на государственном языке в школах на Украине.

    Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании. Согласно нему, переход русскоязычных пятых-11-х классов на обучение на украинском языке переносится с 2020 на 2023 год. Автор законопроекта — член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Комитет парламента Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Вопрос рассмотрят в Верховной раде 17 июля.