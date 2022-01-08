Полиция Казахстана задержала иностранцев в одном из сел Алма-Атинской области

Полиция Казахстана задержала более ста человек в одном из сел Алма-Атинской области, некоторые из них являются иностранными гражданами. Эта информация приведена на Telegram-канале «Corinavirus2020.kz» со ссылкой на ситуативный центр МВД.

Отмечается, что всего было задержано 4266 человек, в Алма-Атинской области органы полиции доставлены более ста человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства.

Отмечается, что в одном из населенных пунктов Жамбылской области было обнаружено захоронение оружия.

Также полицейские Алма-Аты в одном из СТО провели изъятие обнаруженных патронов, боеприпасов и похищенного во время мародерства имущества.

Уже несколько дней в Казахстане не утихают протесты, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и попросил помощи в борьбе с террористами от страны по линии ОДКБ.