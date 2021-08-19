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    19 августа 2021, 17:34

    Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса

    Анатолий Минкин, Юлия Булыгина

    В Вашингтоне полиция сообщила об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса. Прохожих призвали обходить этот район. Об этом сообщила полиция Капитолия на своей странице в Twitter.

    Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса

    В ведомстве заявили, что около библиотеки Конгресса обнаружили подозрительный автомобиль.

    «Пожалуйста, не приближайтесь к этому району. Следите за информацией для получения новых сообщений», — говорится в посте.

    Отдельно полиция обратилась к журналистам, которые прибыли на место для освещения ситуации. Они попросили сотрудников медиа отойти подальше от здания, так как существует угроза взрыва.

    Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что полицейские направили переговорщиков для беседы с водителем подозрительного автомобиля.

    Журналисты выяснили, что сотрудников Конгресса попросили укрыться в убежищах внутри здания.