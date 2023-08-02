Мир 02 августа 2023, 22:07 Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном проникновении в Сенат Полиция Капитолия сообщила о возможном проникновении в здание Сената вооруженного человека

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Обыски Сената США и прилегающих к нему административных зданий начала полиция Капитолия после получения сообщения о возможном вооруженном проникновении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter.

Сообщение о возможном проникновении поступило на службу 911. Всех находящихся внутри здания призвали перейти в укрытие и следить за сообщениями правоохранителей.

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«Все находящиеся внутри должны укрыться на своих местах, поскольку в отчете говорилось о возможном активном стрелке. Пока у нас нет никаких подтвержденных сообщений о выстрелах», — говорится в сообщении.

Людей, которые остались снаружи здания, попросили следовать указаниям сотрудников полиции и выполнять все их требования.

«Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, так как мы все еще проводим расследование», — призвали в полиции Капитолия.

Предварительные данные обысков полицейские пообещали раскрыть во время пресс-конференции в ближайшее время.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как в сторону здания Сената с включенными сиренами едут полицейские автомобили. Около самой верхней палаты американского парламента появились пожарные машины, а также экстренных служб.

В последний раз вооруженное проникновение в здание Капитолия произошло после президентских выборов в 2020 году. Тогда сторонники Дональда Трампа попытались сорвать утверждение итогов голосования. Спустя несколько лет политику выдвинули обвинения по четырем пунктам по делу о штурме здания.

В утвержденном большом жюри обвинительном заключении говорится, что Трампа привлекут к ответственности за«сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Сам бывший американский лидер назвал свое преследование попыткой отстранить его от предвыборной кампании 2024 года.