Полиция Канады начала расследование осквернения Могилы Неизвестного Солдата

Расследование по факту осквернения Могилы Неизвестного Солдата, расположенной близ мемориального комплекса в центре столицы Канада, начала полиция Оттавы. Вандалы действовали во время акции протеста канадских дальнобойщиков против коронавирусных ограничений.

«Ведется несколько уголовных расследований в связи с осквернением Национального военного мемориала и статуи Терри Фоксу», — сообщили в полиции Оттавы.

Полиция расследует случаи поступления угроз полицейским и городским служащим, а также повреждения автомобилей.

О происшествии стало известно в субботу, 29 января. В социальных сетях стал распространяться видеоролик, на котором видно, как женщина танцует на Могиле Неизвестного Солдата. Власти уже осудили случившееся. Кроме того, неизвестные надели на шею статуи национальному герою страны Терри Фосу канадский флаг и вставили в руки древко с перевернутым национальным флагом.

По данным властей, после первого дня протестов крупных инцидентов не случилось, никто не был задержан.

Тысячи водителей-дальнобойщиков и других протестующих прибыли к Парламентскому холму в Оттаве. Они призывают к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с COVID-19. При этом организаторы призывают собравшихся к мирной акции, а полицейские приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей из соображений безопасности покинул официальную резиденцию.