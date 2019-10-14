Полиция избила дубинками сторонников независимой Каталонии. Видео

Полиция Барселоны применила дубинки против сторонников независимой Каталонии, которые пытались заблокировать поезда в аэропорт города. Видео с места событий появилось на YouTube.

На кадрах видно, как полицейские дубинками избивают протестующих, продвигая толпу к выходу при помощи прозрачных щитов. Как уточнило издание StarTribune, все происходит около входа в метро внутри главного терминала аэропорта Барселоны.

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Каталонцы устроили акцию протеста в день вынесения приговора лидерам сепаратистского движения, которые организовали референдум об отделении региона от Испании в 2017 году. Несогласные с приговором собираются в воздушной гавани. В настоящий момент все дороги в этом направлении переполнены.

Власти уже потребовали остановить движение поездов по линии, которая идет в аэропорт.

Верховный суд Испании в понедельник объявил приговор девяти организаторам референдума о независимости Каталонии. Все фигуранты дела получили серьезные тюремные сроки: бывший заместитель руководителя правительства региона Ориол Жункерас получил 13 лет тюрьмы, трое — по 12 лет, один — 11,5 года. Еще четырем осужденным суд назначил наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

Суд признал фигурантов дела виновными в подстрекательстве к мятежу и неправомерному использованию государственных средств.

Власти региона под руководством главы правительства Карлесом Пучдемоном осенью 2017 года провели референдум о независимости Каталонии от Испании вопреки решению Конституционного суда. В итоге местный парламент распустили, а все организаторы стали фигурантами уголовного дела. Пучдемон вместе с семью сторонниками сбежал из страны в Бельгию. Мадрид выдал официальный ордер на арест опального политика.