Мир 19 июля 2023, 13:28 Полиция из-за угрозы теракта объявила эвакуацию на вокзале во Франции AFP: на вокзале в Лилле на севере Франции провели эвакуацию из-за звонка о террористе Unsplash

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На севере Франции после звонка с предупреждением о возможном теракте эвакуировали посетителей и сотрудников вокзала. Полиции доложили, что в поезде из Парижа мог находиться злоумышленник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Объявление об эвакуации сделали на вокзале Лилль — Европа в департаменте Нор. В полицию позвонили и заявили, что в поезде, который приехал из Парижа по высокоскоростной линии, находится террорист. Силы специального назначения вывели пассажиров и работников из здания, закрыли подъезды и обследовали вокзал.

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В 2020 году во Франции прошла волна нападений исламистов. В Авиньоне мужчина попытался напасть на полицейских с ножом, в Ницце другой террорист зарезал трех человек и нескольких ранил. Через три года после убийства подростка в стране устроили массовые беспорядки. RT сообщил, что в тюрьму отправили 742 человека.